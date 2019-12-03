Яркая айс-гёрл, игра Капризова в падении и Билялетдинов в ложе. Фото с дерби

2 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Счёт на 10-й минуте открыл Сергей Толчинский, однако уже через шесть минут Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Линден Вей вновь обеспечил преимущество хозяев, но третья двадцатиминутка осталась за гостями: сперва Антон Белов сравнял счёт, а затем Барабанов забросил дважды.
СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ. СКА же одержал уже девятую победу подряд.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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