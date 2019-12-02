Капризов: второй гол СКА вышел неприятным, я видел, что Сорокина сдвинули

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА. Встреча завершилась победой СКА со счётом 4:2.

«Счёт был 2:1 в нашу пользу. Где-то надо было более правильно сыграть, реализовать свои моменты.

Генменеджеры клубов НХЛ приехали смотреть на игроков ЦСКА? Давайте вопросы по игре. Мы сегодня со СКА играли.

Мы работаем каждый день, нельзя, чтобы сразу всё стало нормально. Стараемся выполнять тренерское задание. Нужно, чтобы у каждого в голове были правильные задачи. Второй гол СКА получился неприятным. Я видел, что Сорокина сдвинули. Можно сказать, что он был не в игре.

В концовке проиграли, так как упустили игровой момент у соперника. Барабанов, получается, сделал матч. Даже не знал, что Самонов второй раз за сезон обыграл ЦСКА. Бывает и такое. Теперь будем играть на футбольном стадионе, там хорошая атмосфера. Думаю, будет здорово и приятно там сыграть. Даже не раскатке классно. Много народу, свежий воздух, шоу. Я бы хоть где сыграл такой матч, прикольно», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.