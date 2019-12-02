Нестеров: ЦСКА нужно работать и ещё раз работать, тогда всё придёт

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА (2:4)

«Где-то делали неправильные вещи. Надо играть до конца в первую очередь. Будем работать.

Во втором периоде мы много теряли шайбу, не давили соперника в зоне и давали меняться. У нас всё перевернулось. Игра же идёт 60 минут.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Нам нужно работать и ещё раз работать. Тогда всё придёт", — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ. СКА одержал уже девятую победу подряд.