Нестеров: ЦСКА нужно работать и ещё раз работать, тогда всё придёт
Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК СКА (2:4)
«Где-то делали неправильные вещи. Надо играть до конца в первую очередь. Будем работать.
Во втором периоде мы много теряли шайбу, не давили соперника в зоне и давали меняться. У нас всё перевернулось. Игра же идёт 60 минут.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Нам нужно работать и ещё раз работать. Тогда всё придёт", — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ. СКА одержал уже девятую победу подряд.
СКА впервые с октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке КХЛ
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