Никитин о приезде Герина и Бержевена: твоих игроков всегда кто-то смотрит

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с питерским СКА (4:2), ответил на вопрос о приезде генерального менеджера клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Билла Герина и генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Марка Бержевена. Ранее сообщалось, что Герин просматривал форварда ЦСКА Кирилла Капризова, а Бережевен — нападающего москвичей Александра Романова.

«Твоих игроков всегда кто-то смотрит, в том числе и люди из НХЛ. Если парни готовятся играть к НХЛ, они должны быть ко всему готовы. Думаю, что те ребята, за кем смотрят, — сильные парни. На них это никак не влияет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.