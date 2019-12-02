Никитин о приезде Герина и Бержевена: твоих игроков всегда кто-то смотрит
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с питерским СКА (4:2), ответил на вопрос о приезде генерального менеджера клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Билла Герина и генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Марка Бержевена. Ранее сообщалось, что Герин просматривал форварда ЦСКА Кирилла Капризова, а Бережевен — нападающего москвичей Александра Романова.
«Твоих игроков всегда кто-то смотрит, в том числе и люди из НХЛ. Если парни готовятся играть к НХЛ, они должны быть ко всему готовы. Думаю, что те ребята, за кем смотрят, — сильные парни. На них это никак не влияет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
СКА впервые с октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке КХЛ
- 2 декабря 2019
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