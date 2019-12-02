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Кудашов о 9 победах СКА подряд: подтянули физику, изменили тактический рисунок

Кудашов о 9 победах СКА подряд: подтянули физику, изменили тактический рисунок
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов, комментируя победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2), ответил на вопрос о серии питерского клуба. СКА одержал уже девятую победу подряд в регулярном чемпионате. Также СКА впервые с 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке.

«Девять побед подряд — это комплекс всего. Во-первых, подтянули физику. Изменили тактический рисунок, игроки обрели уверенность», — передаёт слова Кудашова корпеспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт на 10-й минуте открыл Сергей Толчинский, который вывел хозяев вперёд. Уже через шесть минут Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Линден Вей вновь обеспечил преимущество хозяев, но третья 20-минутка осталась за гостями. Сперва Антон Белов сравнял счёт, а затем Барабанов забросил ещё дважды.

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