Маккиннон признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели. В списке не оказалось представителей России.
Первой звездой недели признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккинон. В трёх матчах он набрал 9 (3+6) очков, а «Колорадо» одержал победы над «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) и «Чикаго Блэкхоукс» (5:2 и 7:3).
Второй звездой назван вратарь «Калгари Флэймз» Давид Риттих. Он отразил 95 бросков из 101 при 1,94 в среднем пропущенных шайбы (94,1% сэйвов) и одержал с «Калгари» две победы в трёх матчах.
Замкнул тройку лучших игроков недели голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс. Джонс одержал три победы в четырёх матчах при 1,98 в среднем пропущенных гола (93,5% сэйвов) и помог «Шаркс» подняться на третье место Тихоокеанского дивизиона.
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