«Баффало» разгромил «Нью-Джерси» 7:1, у Гусева — передача

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 14 минут и 18 секунд и отметился результативной передачей.

Таким образом, «Баффало Сэйбрз» одержал вторую победу за последние три игры. «Нью-Джерси Дэвилз» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Матчи пройдут 6 и 4 декабря соответственно.