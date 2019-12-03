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«Баффало» разгромил «Нью-Джерси» 7:1, у Гусева — передача

«Баффало» разгромил «Нью-Джерси» 7:1, у Гусева — передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев провёл на площадке 14 минут и 18 секунд и отметился результативной передачей.

Таким образом, «Баффало Сэйбрз» одержал вторую победу за последние три игры. «Нью-Джерси Дэвилз» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» сыграет с «Калгари Флэймз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Матчи пройдут 6 и 4 декабря соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Айкел (Ристолайнен) – 02:46' (5x5)   2:0 Скиннер (Ларссон) – 04:59' (5x5)   3:0 Шири (Скиннер, Ларссон) – 06:57' (5x5)   4:0 Шири (Ларссон, Маккейб) – 16:41' (5x5)   5:0 Асплунд (Миттельштадт) – 19:02' (5x5)   6:0 Олофссон (Монтур, Айкел) – 24:40' (4x4)   6:1 Хишир (Ватанен, Гусев) – 28:10' (5x4)   7:1 Йокихарью (Олофссон, Айкел) – 32:08' (5x4)
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