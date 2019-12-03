«Сент-Луис» разгромил «Чикаго», у Барбашёва «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе «Сент-Луиса» отличились Маккензи Макикерн, Джейден Шварц, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак. Российский нападающий Иван Барбашёв провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Чикаго» потерпел третье поражение подряд. «Сент-Луис» в свою очередь одержал четвёртую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Бостон Брюинз», а «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».