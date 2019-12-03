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«Сент-Луис» разгромил «Чикаго», у Барбашёва «+1»

«Сент-Луис» разгромил «Чикаго», у Барбашёва «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе «Сент-Луиса» отличились Маккензи Макикерн, Джейден Шварц, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак. Российский нападающий Иван Барбашёв провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Чикаго» потерпел третье поражение подряд. «Сент-Луис» в свою очередь одержал четвёртую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Бостон Брюинз», а «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Макикерн (Данн) – 02:34' (5x5)   0:2 Шварц (Пьетранджело, Перрон) – 14:22' (5x4)   0:3 Шенн (Уокер, Шварц) – 48:56' (5x5)   0:4 Бозак – 58:11' (5x5)
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