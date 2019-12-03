Николай Прохоркин забросил четвёртую шайбу за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Лос-Анджелес Кингз» (3:2, идёт второй период).

Вторую шайбу «Кингз» забросил российский нападающий Николай Прохоркин. Для 26-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге, это четвёртый гол в 10 матчах. Всего на счету Прохоркина 5 (4+1) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Прохоркин был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 он провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.