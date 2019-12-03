«Вашингтон» обменял обладателя Кубка Стэнли Стивенсона в «Вегас»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» осуществили обмен, информирует пресс-службы клубов. В «Вегас» перебрался нападающий Чандлер Стивенсон, в обратном направлении проследовал форвард Николя Руа.

В этом сезоне 25-летний Стивенсон набрал 4 (3+1) очка в 24 матчах регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне Стивенсон провёл 64 матча за основную команду «Вашингтона» в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 11 (5+6) баллов при показателе полезности "-13" и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за игру. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести матчах, не отметившись очками. Чандлер является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

22-летний Руа дебютировал в НХЛ в этом сезоне. За главную команду «Вегаса» он провёл всего семь матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.