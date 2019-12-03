Хайнс — о 0:5 в первом периоде с «Баффало»: так действовать просто недопустимо

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:7). Первый период матча завершился со счётом 5:0 в пользу «клинков».

«Нужно быстро выяснить, почему так произошло. Это касается первого периода, почему мы так плохо подготовились. Так действовать просто недопустимо», — сказал Хайнс.

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Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 14 минут и 18 секунд и отметился результативной передачей.

Таким образом, «Баффало» одержал вторую победу за последние три игры. «Нью-Джерси» в свою очередь проиграл во второй раз кряду. При этом команда Хайнса пропустила за два матча 11 шайб, из них 10 подряд.