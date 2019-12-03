Хайнс — о 0:5 в первом периоде с «Баффало»: так действовать просто недопустимо
Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:7). Первый период матча завершился со счётом 5:0 в пользу «клинков».
«Нужно быстро выяснить, почему так произошло. Это касается первого периода, почему мы так плохо подготовились. Так действовать просто недопустимо», — сказал Хайнс.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 14 минут и 18 секунд и отметился результативной передачей.
Таким образом, «Баффало» одержал вторую победу за последние три игры. «Нью-Джерси» в свою очередь проиграл во второй раз кряду. При этом команда Хайнса пропустила за два матча 11 шайб, из них 10 подряд.
Кошмар для команды Гусева. «Дьяволы» проиграли два матча со счётом 1:11
Сам Никита, впрочем, смог сохранить свою репутацию, организовав единственный гол «Дэвилз».
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