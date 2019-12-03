Панарин во второй раз в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 25 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями. Россиянин во второй раз в сезоне не набрал очков в двух матчах подряд. Ранее такое случилось 12 и 17 октября.
Всего в 26 матчах сезона на счету Панарина 33 (12+21) балла. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров сезона среди российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отстаёт на два очка с 20 шайбами и 11 результативными передачами в 28 матчах.
Панарин признан лучшим российским хоккеистом ноября в НХЛ
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