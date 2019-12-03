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Гол Прохоркина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Анахаймом»

Гол Прохоркина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин стал забил один гол.

Таким образом, «Анахайм» одержал первую победу после серии поражений из двух игр. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь несколькими днями ранее также встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Грант (Делорье, Рауни) – 05:14' (5x5)   2:0 Сильверберг (Линдхольм, Ракелль) – 09:47' (5x4)   2:1 Макдермид (Льюис, Амадио) – 26:01' (5x5)   3:1 Рауни (Линдхольм, Дель Зотто) – 26:57' (5x5)   3:2 Прохоркин (Уокер, Тоффоли) – 31:42' (5x5)   4:2 Грант – 59:22' (en)
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