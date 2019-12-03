Гол Прохоркина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Анахаймом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин стал забил один гол.

Таким образом, «Анахайм» одержал первую победу после серии поражений из двух игр. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь несколькими днями ранее также встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.