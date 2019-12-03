Результаты матчей НХЛ 2 декабря 2019 года
2 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Так (Маршессо, Макнэбб) – 01:34' (5x5) 0:2 Так (Шмидт, Карлссон) – 03:50' (5x4) 0:3 Смит – 23:44' 0:4 Пасиоретти (Гласс, Стоун) – 26:20' (5x4) 1:4 Лемье (Труба, Зибанеджад) – 35:15' (5x5)
«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:1. «Баффало» одержал вторую победу за последние три матча. «Нью-Джерси» в свою очередь проиграл во второй раз кряду. При этом команда Джона Хайнса пропустила за два матча 11 шайб, из них 10 подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Айкел (Ристолайнен) – 02:46' (5x5) 2:0 Скиннер (Ларссон) – 04:59' (5x5) 3:0 Шири (Скиннер, Ларссон) – 06:57' (5x5) 4:0 Шири (Ларссон, Маккейб) – 16:41' (5x5) 5:0 Асплунд (Миттельштадт) – 19:02' (5x5) 6:0 Олофссон (Монтур, Айкел) – 24:40' (4x4) 6:1 Хишир (Ватанен, Гусев) – 28:10' (5x4) 7:1 Йокихарью (Олофссон, Айкел) – 32:08' (5x4)
«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:4. Хозяева проиграли в 10-м матче кряду.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Барзал, Пулок) – 08:46' (5x5) 0:2 Бовиллье (Бейли, Пулок) – 13:17' (5x5) 1:2 Ларкин (Бертуцци, Задина) – 30:36' (5x4) 1:3 Эберле (Ли, Ледди) – 36:34' (5x4) 1:4 Эберле (Пулок, Комаров) – 53:24' (5x5)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4. Хозяева проиграли в пятый раз за последние шесть матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Макикерн (Данн) – 02:34' (5x5) 0:2 Шварц (Пьетранджело, Перрон) – 14:22' (5x4) 0:3 Шенн (Уокер, Шварц) – 48:56' (5x5) 0:4 Бозак – 58:11' (5x5)
«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2. В составе гостей отличился Николай Прохоркин.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Грант (Делорье, Рауни) – 05:14' (5x5) 2:0 Сильверберг (Линдхольм, Ракелль) – 09:47' (5x4) 2:1 Макдермид (Льюис, Амадио) – 26:01' (5x5) 3:1 Рауни (Линдхольм, Дель Зотто) – 26:57' (5x5) 3:2 Прохоркин (Уокер, Тоффоли) – 31:42' (5x5) 4:2 Грант (Гецлаф, Линдхольм) – 59:22' (en)
«Детройт» проиграл 10-й матч подряд и остаётся на последнем месте в НХЛ
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