Результаты матчей НХЛ 2 декабря 2019 года

2 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:4.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:1. «Баффало» одержал вторую победу за последние три матча. «Нью-Джерси» в свою очередь проиграл во второй раз кряду. При этом команда Джона Хайнса пропустила за два матча 11 шайб, из них 10 подряд.

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:4. Хозяева проиграли в 10-м матче кряду.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:4. Хозяева проиграли в пятый раз за последние шесть матчей.

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2. В составе гостей отличился Николай Прохоркин.