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Экс-голкипер «Трактора» Демченко стал игроком «Металлурга»

Экс-голкипер «Трактора» Демченко стал игроком «Металлурга»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер Василий Демченко продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», информирует пресс-служба уральского клуба. Соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона-2019/20. Игрок будет выступать под 26-м номером.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. За матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8% бросков. 1 декабря 2019 года челябинский клуб отказался от голкипера, поместив его в список отказов.

Василий дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/14 и всю карьеру провёл в уральском клубе. В общей сложности Демченко провёл 209 матчей, выиграв 82 из них. За матч он пропускал 2,37 шайбы и отражал 92,5% бросков. На счету российского голкипера 14 шат-аутов.

В 2018 году Василий выиграл бронзовые медали КХЛ, будучи в том сезоне сменщиком чешского голкипера Павла Францоуза. В 2014 году принял участие в Матче звёзд МХЛ.

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