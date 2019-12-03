Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.
Главной звездой назван голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, отыгравший на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0). Канадский голкипер отразил 38 бросков, оформив первый шат-аут в сезоне.
Второй звездой признан форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:1).
Замкнул тройку лучших нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так — на его счету дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Американский форвард дважды поразил ворота шведского голкипера Хенрика Лундквиста в первом периоде встречи.
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