Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой назван голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, отыгравший на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0). Канадский голкипер отразил 38 бросков, оформив первый шат-аут в сезоне.



Второй звездой признан форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:1).



Замкнул тройку лучших нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так — на его счету дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Американский форвард дважды поразил ворота шведского голкипера Хенрика Лундквиста в первом периоде встречи.