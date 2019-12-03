Видгоф — об уходе Демченко: реальность вынуждает принимать такие сложные решения

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф объяснил решение расстаться с голкипером Василием Демченко.

«Это решение далось нам очень непросто. Василий – воспитанник «Трактора», провёл за главную команду более 200 матчей, много раз выручал, становился лучшим игроком сезона по мнению болельщиков. Однако спортивная реальность вынуждает иногда принимать такие сложные решения. Мы благодарны Василию Демченко за его вклад в развитие «Трактора», его труд, искренне желаем ему удачи, расти и прогрессировать, достигать самых высоких результатов», — цитирует Видгофа пресс-служба челябинского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. За матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8% бросков. 1 декабря 2019 года челябинский клуб отказался от голкипера, поместив его в список отказов. Василий продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».