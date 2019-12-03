Российский нападающий Тренин признан лучшим игроком недели в АХЛ
Нападающий «Милуоки Адмиралз» Яков Тренин признан лучшим игроком недели в АХЛ, информирует пресс-служба Американской хоккейной лиги.
Тренин в трёх матчах недели забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. «Милуоки» одержал уже 13-ю подряд победу в АХЛ, что является рекордом клуба.
Тренин на данный момент занимает четвёртое место в гонке бомбардиров АХЛ, имея в активе 25 (13+12) очков в 18 матчах. Он также занимает второе место среди форвардов по показателю полезности. За карьеру Тренин провёл в АХЛ 141 матч и набрал 77 (33+44) очка.
22-летний уроженец Челябинска был выбран на драфте 2015 года под общим 55-м номером. Тренин дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилла» 19 октября, после чего сразу был возвращён в АХЛ.
Нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал дебют в НХЛ
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