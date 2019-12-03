О'Салливан — о тренере Кроуфорде: словесные оскорбления были обычным делом

Известный в прошлом нападающий Патрик О'Салливан поддержал бывшего одноклубника Шона Эйври, рассказавшего о физическом воздействии со стороны тренера Марка Кроуфорда, когда они вместе работали в «Лос-Анджелес Кингз» 13 лет назад.

«Я пережил ужасные вещи с моим первым тренером в НХЛ, который знал, как плохо мне приходилось в детстве. Злоупотреблений властью не должно быть ни в хоккее, ни в обычной жизни. Я надеюсь, что этим людям воздастся по заслугам, и как можно быстрее.

Несколько лет назад я говорил о физическом насилии, когда меня били на скамейке. А словесные оскорбления были просто обычным делом. Я с нетерпением жду участия в вашем расследовании», — написал О'Салливан, сделав ретвит заявления «Чикаго» о временном отстранении Кроуфорда от работы.

«Чикаго» отстранил тренера Кроуфорда. 13 лет назад он ударил игрока в ходе матча