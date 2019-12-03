Капризов: вообще не знаю этого Грецкого. На Матч звёзд лучше брать достойных

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал голосование болельщиков, по итогам которого нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий был выбран на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели Звёзд Хоккея 2020».

«Если честно, вообще не знаю этого парня Грецкого. Мне кажется… Ладно, ничего не буду говорить. Но мне кажется, что лучше брать на Матч звёзд того, кто достоин. Допустим, Мишу Григоренко я бы взял. Жаль, что в том году он не поехал. Надеюсь, поедет в этом», — сказал Капризов.

На Матч звёзд выбраны сразу два хоккеиста минского «Динамо», занимающего последнюю строчку в Западной конференции, — голкипер Юнас Энрот и нападающий Вячеслав Грецкий, в активе которого только восемь матчей в КХЛ и ни одной заброшенной шайбы. Также на Матч звёзд попали ещё два белоруса: защитник «Витязя» Илья Шинкевич и защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель.



По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определяли по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.