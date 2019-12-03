Кожевников: у ЦСКА проблемы с игровыми идеями, конёк Никитина — оборона

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:4), в результате чего команда Игоря Никитина потерял лидерство в Западной конференции КХЛ.

«ЦСКА поздней осенью больше проигрывает, чем выигрывает, СКА, наоборот, после перерыва на Евротур набрал темп и не сбавляет его даже после турне по Дальнему Востоку. Так что результат дерби — не сюрприз. Санкт-Петербург оказался быстрее и легче, лучше использовал свои моменты. Ну а ЦСКА мало что показал, сыграл средне.

У СКА понравился автор хет-трика Барабанов. У него есть определённый уровень, он выигрывал Олимпиаду, знает, как выйти на пятак и забить. Меня удивляло, почему на старте чемпионата Барабанова не было видно, по потенциалу это игрок уровня сборной, тем более в нынешние времена, не очень богатые на таланты. Хорошо, что он наконец-то проснулся.

Что касается ЦСКА, то там все надежды на форварда Капризова и защитника Робинсона. В своих линиях они могут что-то создать и придумать, все остальные не столько даже играют, сколько работают — по схеме. Лучше всех — Андронов, но он травмирован, для ЦСКА это потеря.

На мой взгляд, в ЦСКА есть проблемы с игровыми идеями. Да, удалось выстроить оборонительные действия команды, за счёт чего и был выигран Кубок Гагарина. Но вот с атакой не всё в порядке: если что-то не придумывают Капризов и Робинсон и если не давят Андронов с Телегиным, то голов нет.

Никитин — бывший защитник, видно, что оборонительные действия — его конёк. Но тренерам ЦСКА нужно находить что-то интересное и в атаке, пока этого не получается. В принципе состав у ЦСКА по меркам КХЛ отличный. Единственный вопрос — по легионерам. Вроде бы на бумаге с приходом Кемпе их даже шесть, но на льду реально вижу только Робинсона и Вея, все остальные растворяются в массовке и точно не сильнее наших игроков. Это бросается в глаза», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.