Холланд — о словах игроков «Детройта» про Бэбкока: никто из них не пришёл ко мне

Бывший генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд, ныне занимающий аналогичный пост в «Эдмонтон Ойлерз», прокомментировал выпады Криса Челиоса и Юхана Франзена в адрес бывшего наставника «красных крыльев» Майка Бэбкока.
«Жаловались ли они, будучи игроками? Нет. Мой ответ — нет. Ситуация, описанная Челиосом, не имеет ничего общего с тем, что случилось с Франзеном. Это случилось после матча в Сан-Хосе, когда кто-то в телеинтервью сказал о волнениях в раздевалке. Я сказал игрокам, что они могут прийти ко мне, если им есть что рассказать. Никто из них не пришёл», — заявил Холланд.
Ранее шведский форвард Франзен, продолжающий формально оставаться игроком «Детройта», заявил, что с 2011 года впадал в ужас, когда приезжал на арену. Защитник Колайаково заявил, что лидеры «Ред Уингз» пытались избавиться от Бэбкока, отправив его в отставку.
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