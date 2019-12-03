Экс-защитник «Детройта» Колайаково: лидеры команды ненавидели Бэбкока
Экс-защитник «Детройт Ред Уингз» Карло Колайаково поделился мнением о методах работы бывшего главного тренера «красных крьльев» Майка Бэбкока.
«Я не собираюсь рисковать и рассказывать, что он плохой парень, потому что это не моё дело. Я играл за него меньше половины сезона, однако я могу понять, почему люди говорят, что он был плохим парнем. Я играл с ребятами в «Детройте», которые ненавидели его.
Я скажу вам, что каждый год в «Детройте» лидеры старались уволить его, однако Кенни Холланд (на тот момент генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд. — Прим. «Чемпионата») даже не будет начинать разговор на эту тему, потому что знал, что он даёт как тренер», — сказал Колайаково в интервью TSN.
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