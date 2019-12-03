Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-защитник «Детройта» Колайаково: лидеры команды ненавидели Бэбкока

Экс-защитник «Детройта» Колайаково: лидеры команды ненавидели Бэбкока
Хоккей / НХЛ 0

Экс-защитник «Детройт Ред Уингз» Карло Колайаково поделился мнением о методах работы бывшего главного тренера «красных крьльев» Майка Бэбкока.

«Я не собираюсь рисковать и рассказывать, что он плохой парень, потому что это не моё дело. Я играл за него меньше половины сезона, однако я могу понять, почему люди говорят, что он был плохим парнем. Я играл с ребятами в «Детройте», которые ненавидели его.

Я скажу вам, что каждый год в «Детройте» лидеры старались уволить его, однако Кенни Холланд (на тот момент генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд. — Прим. «Чемпионата») даже не будет начинать разговор на эту тему, потому что знал, что он даёт как тренер», — сказал Колайаково в интервью TSN.

Франзен: Бэбкок гнобил людей без всякой причины
Скоро клубы НХЛ будут тренировать женщины. Всех мужиков выгонят с работы
Теперь отстранили от работы тренера «Чикаго» Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока во время матча.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019