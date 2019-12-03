Бабенко: хочу выразить слова благодарности руководству ФХР за оказанное доверие

Тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко рассказал, как воспринял уход из молодёжной сборной России.

«Такие решения всегда неожиданны. До последнего дня мы обсуждали все нюансы, связанные с предстоящим чемпионатом мира в Чехии. Тем не менее расставание прошло в позитивном русле. Ещё раз хочу выразить слова благодарности руководству ФХР за оказанное доверие. Команде также желаю удачи, у нас отличный состав для того, чтобы стать первыми в мире на предстоящем первенстве.

Есть чувство неудовлетворённости, что всё-таки не удалось завоевать золотые медали молодёжного первенства. А в целом это колоссальный опыт. За три с половиной года мне удалось поработать с командами пяти возрастов. Нынешний 2000 год стал для меня особенным — я готовил ребят в год их юниорского чемпионата мира. Поэтому новогодний турнир буду смотреть не как рядовой болельщик, за каждого игрока переживаю по-своему. Знаю ребят не только как хоккеистов, но и как личностей.

Удалось ли поговорить с Брагиным? Да, мы постоянно на связи, и надеюсь, так будет происходить и в будущем. Хочу выразить ему отдельную благодарность за время совместной работы: за его доверие ко мне с первого дня, за все советы и наставления. Валерий Николаевич не только классный тренер, но и тонкий психолог, да и настоящий мужик», — цитирует Бабенко пресс-служба московского клуба.