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Демченко — об уходе из «Трактора»: были хорошие времена. Жизнь продолжается

Демченко — об уходе из «Трактора»: были хорошие времена. Жизнь продолжается
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко прокомментировал уход из челябинского «Трактора», являющегося родным клубом хоккеиста.

«Я хотел бы поблагодарить хоккейный клуб «Трактор», школу «Трактор», всех тренеров, кто со мной работал, ребят, с кем я играл здесь. Хорошие времена. И болельщиков, конечно же. Спасибо, что верили в меня, болели за команду. Хоккейная жизнь продолжается, желаю «Трактору» побед!» – цитирует Демченко пресс-служба челябинского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. За матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8% бросков. 1 декабря 2019 года челябинский клуб отказался от голкипера, поместив его в список отказов.

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