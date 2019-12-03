Демченко — об уходе из «Трактора»: были хорошие времена. Жизнь продолжается

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Демченко прокомментировал уход из челябинского «Трактора», являющегося родным клубом хоккеиста.

«Я хотел бы поблагодарить хоккейный клуб «Трактор», школу «Трактор», всех тренеров, кто со мной работал, ребят, с кем я играл здесь. Хорошие времена. И болельщиков, конечно же. Спасибо, что верили в меня, болели за команду. Хоккейная жизнь продолжается, желаю «Трактору» побед!» – цитирует Демченко пресс-служба челябинского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Демченко одержал семь побед в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. За матч воспитанник «Трактора» пропускал 2,79 шайбы и отражал 90,8% бросков. 1 декабря 2019 года челябинский клуб отказался от голкипера, поместив его в список отказов.