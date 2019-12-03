Андронов получил вызов в сборную России, сыграв только в 14 из 33 матчей за ЦСКА

Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Первого канала. В список вошёл форвард ЦСКА Сергей Андронов, сыгравший в нынешнем сезоне только в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ из 33, проведённых его клубом.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в 14 матчах, заработав нейтральный показатель полезности «0» и не набрав ни одной минуты штрафного времени. В среднем за матч российский нападающий проводит на льду ровно 13 минут.

Полный состав:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).



Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Педан, Никита Лямкин, Альберт Яруллин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск).



Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»).