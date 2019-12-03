Защитник «Оттавы» остановил грабителя, похитившего сумку из машины

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Боровецки стал героем происшествия, недавно случившегося на окраине Ванкувера. Неустановленный злоумышленник похитил из припаркованного автомобиля сумку с документами и деньгами, но его остановил Боровецки. Сумка была возвращена владельцу, но арестовать похитителя не удалось, так как он скрылся на велосипеде.

«Полиция Ванкувера расследует это сообщение о краже. Свидетель Марк Боровецки оказал помощь в возврате похищенного имущества. Мы благодарим Марка за помощь», — значится в заявлении полиции. Сам Боровецки после этого получил от одноклубников прозвище Борокоп.

Стоит добавить, что недавно после одной из тренировок в Ванкувере главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит принёс бездомным людям, находившимся в парке около стадиона, большое количество бутербродов.