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Прервёт ли «Салават» серию из четырёх поражений?

Прервёт ли «Салават» серию из четырёх поражений?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 3 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Металлург» Мг;
— «Торпедо» — «Автомобилист»;
— ХК «Сочи» — «Динамо» Мн.

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» примет «Трактор». Команда Николая Цулыгина подходит к встрече с челябинским клубом с четырёхматчевой серией поражений. В том числе «Салават» проиграл «Йокериту» (2:3) в матче, который состоялся на льду «Уфы Арены» 2 декабря.

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