Прервёт ли «Салават» серию из четырёх поражений?
Сегодня, 3 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Салават Юлаев» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Металлург» Мг;
— «Торпедо» — «Автомобилист»;
— ХК «Сочи» — «Динамо» Мн.
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня состоится в Уфе, где «Салават Юлаев» примет «Трактор». Команда Николая Цулыгина подходит к встрече с челябинским клубом с четырёхматчевой серией поражений. В том числе «Салават» проиграл «Йокериту» (2:3) в матче, который состоялся на льду «Уфы Арены» 2 декабря.
Цулыгин: обидно, «Салават Юлаев» постоянно проигрывает на последних минутах
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