Стал известен расширенный состав сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира

Стал известен расширенный состав сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира.

Вратари: Юстус Аннунен («Кярпят»), Яспер Патрикайнен («Пелитат»), Кари Пийронен («Виндзор Спитфайрз», OHL)

Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Вилле Хейнола, Миска Кукконен (оба — «Лукко»), Антони Хонка («ЮП»), Микко Кокконен, Аксель Риндель (оба — «Юкурит»), Топи Ниемеля («Кярпят»), Ким Ноусиайнен («Калпа»), Пеетро Сеппаля («Коокоо»), Ласси Томсон («Ильвес») и Тони Утунен («Таппара»).

Нападающие: Лееви Аалтонен («Калпа»), Эмиль Эрхольц («Спорт»), Алекс Хаатанен, Самуель Салонен (оба — «Пелитат»), Рони Хирвонен, Ленни Киллинен, Отто Кивенмяки (все — «Эссят»), Расмус Купари («Лос-Анджелес Кингз», НХЛ), Антон Лунделль, Никлас Нордгрен, (оба — ХИФК), Маттиас Маццелли, Антти Саарела (оба — «Ильвес»), Хенри Никканен, Кристиан Танус (оба — «Юкурит»), Йоонас Оден («Коокоо»), Микко Петман, Вилле Петман (оба — «Лукко»), Патрик Пуйстола («Таппара»), Сампо Ранта (Университет Миннесоты), Аату Ряти, Аку Ряти («Кярпят») и Патрик Сииканен («ЮП»).