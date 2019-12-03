Стал известен расширенный состав сборной Финляндии на молодёжный чемпионат мира.
Вратари: Юстус Аннунен («Кярпят»), Яспер Патрикайнен («Пелитат»), Кари Пийронен («Виндзор Спитфайрз», OHL)
Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Вилле Хейнола, Миска Кукконен (оба — «Лукко»), Антони Хонка («ЮП»), Микко Кокконен, Аксель Риндель (оба — «Юкурит»), Топи Ниемеля («Кярпят»), Ким Ноусиайнен («Калпа»), Пеетро Сеппаля («Коокоо»), Ласси Томсон («Ильвес») и Тони Утунен («Таппара»).
Нападающие: Лееви Аалтонен («Калпа»), Эмиль Эрхольц («Спорт»), Алекс Хаатанен, Самуель Салонен (оба — «Пелитат»), Рони Хирвонен, Ленни Киллинен, Отто Кивенмяки (все — «Эссят»), Расмус Купари («Лос-Анджелес Кингз», НХЛ), Антон Лунделль, Никлас Нордгрен, (оба — ХИФК), Маттиас Маццелли, Антти Саарела (оба — «Ильвес»), Хенри Никканен, Кристиан Танус (оба — «Юкурит»), Йоонас Оден («Коокоо»), Микко Петман, Вилле Петман (оба — «Лукко»), Патрик Пуйстола («Таппара»), Сампо Ранта (Университет Миннесоты), Аату Ряти, Аку Ряти («Кярпят») и Патрик Сииканен («ЮП»).
- 3 декабря 2019
-
15:32
-
15:16
-
15:03
-
14:52
-
14:30
-
14:10
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:32
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:41
-
09:35
-
09:15
-
09:14
-
09:10
-
08:45
-
08:43
-
08:22
-
08:03
-
08:01
-
07:57
-
07:48
-
07:40
-
07:36