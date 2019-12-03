Маклеллан — о Прохоркине: мне бы хотелось, чтобы больше ребят так делали

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан оценил игру российского форварда Николая Прохоркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (4:2).

«Он провёл несколько хороших смен, получил повышение, забил прекрасный гол и оказывал влияние на игру. Мне бы хотелось, чтобы больше других ребят так делали», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Для 26-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге, эффектный гол в ворота Райана Миллера стал четвёртым в 10 матчах. Всего на счету Прохоркина 5 (4+1) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Прохоркин был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 он провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.