«Салават Юлаев» — «Трактор»: Щербак переведён в четвёртое звено гостей

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Уфе состоится сегодня, 3 декабря, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Сошников;

Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Амиров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.



«Трактор»:



Сухачёв (Галимов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Коньков — Косов;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;

Бородкин, Степанов, Комаров — Малыхин — Щербак.