Отсутствие какого игрока удивило вас в составе сборной России на КПК?

Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Первого канала. «Чемпионат» проводит опрос: «Отсутствие какого игрока удивило вас в составе сборной России на КПК?».

Пройти опрос можно на PlayBuzz.