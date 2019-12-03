Отсутствие какого игрока удивило вас в составе сборной России на КПК?
Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на Кубок Первого канала. «Чемпионат» проводит опрос: «Отсутствие какого игрока удивило вас в составе сборной России на КПК?».
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала 2019 года
- 3 декабря 2019
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