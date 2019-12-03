Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник рижского «Динамо» Зиле выбыл до конца сезона

Защитник рижского «Динамо» Зиле выбыл до конца сезона
Хоккей / КХЛ 0

Защитник рижского «Динамо» Кристапс Зиле выбыл из строя до конца сезона, информирует официальный сайт команды из Латвии.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

В текущем регулярном чемпионате 21-летний защитник принял участие в 21 встрече, записав на свой счёт две результативных передачи при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем латвийский хоккеист проводил на площадке около 16 минут.

Напомним, рижское «Динамо» пока не слишком успешно выступает в сезоне-2019/20. Подопечные Гиртса Анкипанса занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 27 очков в 34 матчах. В последнем матче рижане потерпели поражение от СКА (3:5).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019