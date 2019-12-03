Защитник рижского «Динамо» Зиле выбыл до конца сезона
Защитник рижского «Динамо» Кристапс Зиле выбыл из строя до конца сезона, информирует официальный сайт команды из Латвии.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В текущем регулярном чемпионате 21-летний защитник принял участие в 21 встрече, записав на свой счёт две результативных передачи при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем латвийский хоккеист проводил на площадке около 16 минут.
Напомним, рижское «Динамо» пока не слишком успешно выступает в сезоне-2019/20. Подопечные Гиртса Анкипанса занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 27 очков в 34 матчах. В последнем матче рижане потерпели поражение от СКА (3:5).
- 3 декабря 2019
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