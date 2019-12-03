Стал известен состав сборной России U17 на Турнир четырёх наций

Стал известен состав юниорской сборной России U17 на тренировочный сбор для подготовки к Турниру четырёх наций.
Вратари: Валерий Бринкман (СКА), Павел Гришин («Югра»), Павел Канаев («Спартак»).
Защитники: Михаил Березовский, Владимир Грудинин (оба — ЦСКА), Никита Димитров (СКА), Глеб Иванов, Павел Минтюков (оба – «Динамо М»), Владислав Лукашевич («Локомотив»), Руслан Садретдинов («Лада»), Николай Сафронов («Трактор»), Матвей Ромакер («Авангард»), Василий Шумилов («Салават Юлаев»).
Нападающие: Владимир Билан, Дмитрий Назаров, Илья Назаров (все — «Локомотив»), Никита Бледнов («Сибирь»), Всеволод Гайдамак («Спартак» СПб), Евгений Горфиняк, Прохор Полтапов (оба — ЦСКА), Никита Гребенкин («Металлург»), Захар Зиминов («Динамо» СПб), Илья Иванцов (СКА), Даниил Лазутин, Никита Чибриков (оба – «Динамо» М), Иван Меховов («Ак Барс»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Фёдор Свечков («Лада»).
В программе сбора — тренировки на льду и в атлетическом зале.
- 3 декабря 2019
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