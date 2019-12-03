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Вратарь Тейлор покинул расположение минского «Динамо» из-за проблем с визой

Вратарь Тейлор покинул расположение минского «Динамо» из-за проблем с визой
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор покинул расположение команды и пропустит матч с ХК «Сочи» из-за проблем с визой, информирует пресс-служба белорусского клуба.

«В тренировке не принимал участие Дэнни Тэйлор. Из-за визовых проблем канадский голкипер был вынужден вернуться в Минск сразу после матча с «Барысом». Тем не менее, в домашних поединках против «Северстали» и ЦСКА Дэнни вернется в состав», — указано в сообщении «Динамо».

Тэйлор пополнил состав «Динамо» совсем недавно, успев провести за команду три матча. Тэйлор в КХЛ выступал также за новосибирскую «Сибирь», хорватский «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014/15.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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