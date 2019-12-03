Прошкин: возможно, Андронова взяли в сборную за старые заслуги

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.



«Андронов много пропустил в этом сезоне, но, видимо, ему захотели дать шанс, чтобы посмотреть, как он выступит. Возможно, его взяли в сборную за старые заслуги. Тренеры знают его потенциал, тем более до Кубка Первого канала ещё есть матчи. Всё ещё может поменяться. То, что тренер смотрит за игроками, является стимулом для них, несмотря на травмы или неудачные игры. Это помогает им войти в форму после повреждений. Почему не взяли Кадейкина? Возможно, Кудашов решил посмотреть других игроков и дать ему отдохнуть. Тут сложно что-то определённое сказать.



В сборной говорят, что готовят игроков к ОИ-2022. Поможет ли там условный Кетов, которому будет 36 лет? Сложный вопрос. Надо понимать, сыграют ли там энхаэловцы. Если они не приедут, то у нас будет совсем другой состав. Думаю, что не стоит заглядывать игроку в паспорт. Возьмите того же Павла Дацюка, который прекрасно выступает и в 40 лет», — сказал Прошкин “Чемпионату”.

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