Канарейкин: Кетов не молодеет, но до ОИ в сборной появятся новые фамилии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.
“Вызов в сборную Андронова? Этот игрок находится в обойме на протяжении многих лет. Раз его вызвали, значит тренерский штаб посчитал, что надо сделать ставку на него. Сборная должна выиграть на домашнем турнире. Кадейкина не вызвали в команду лишь потому, что он не играет за СКА или ЦСКА? Во все времена тренер сборной, работающий в своём клубе, отдавал предпочтение своим игрокам. Ребята получают сверхбольшое доверие и стараются оправдать его. Главное, чтобы они провели турнир на достойном уровне. Андронов — игрок-лидер и выступает на том амплуа, которое востребовано в сборной. А травмы — неотъемлемая часть хоккея.
Кетов — слишком возрастной игрок на перспективу к Олимпиаде-2022? Если говорить конкретно о нём, то игроки не молодеют. За два года в составе сборной появятся новые фамилии. Надеюсь, что грядущий МЧМ даст нам новые имена. Зачем заострять внимание на Кетове?” — сказал Канарейкин “Чемпионату”.
- 3 декабря 2019
-
19:16
-
19:00
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:35
-
17:00
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:14
-
15:32
-
15:16
-
15:03
-
14:52
-
14:30
-
14:10
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:32
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:31
-
10:25