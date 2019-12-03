Канарейкин: Кетов не молодеет, но до ОИ в сборной появятся новые фамилии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о составе сборной России на Кубок Первого канала.



“Вызов в сборную Андронова? Этот игрок находится в обойме на протяжении многих лет. Раз его вызвали, значит тренерский штаб посчитал, что надо сделать ставку на него. Сборная должна выиграть на домашнем турнире. Кадейкина не вызвали в команду лишь потому, что он не играет за СКА или ЦСКА? Во все времена тренер сборной, работающий в своём клубе, отдавал предпочтение своим игрокам. Ребята получают сверхбольшое доверие и стараются оправдать его. Главное, чтобы они провели турнир на достойном уровне. Андронов — игрок-лидер и выступает на том амплуа, которое востребовано в сборной. А травмы — неотъемлемая часть хоккея.



Кетов — слишком возрастной игрок на перспективу к Олимпиаде-2022? Если говорить конкретно о нём, то игроки не молодеют. За два года в составе сборной появятся новые фамилии. Надеюсь, что грядущий МЧМ даст нам новые имена. Зачем заострять внимание на Кетове?” — сказал Канарейкин “Чемпионату”.

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