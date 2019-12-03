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«Салават» — «Трактор»: в составе гостей дебютировал Станислав Галимов

«Салават» — «Трактор»: в составе гостей дебютировал Станислав Галимов
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» команда гостей провела замену вратаря. Получившего повреждение Владислава Сухачёва заменил Станислав Галимов, для которого выход на лёд стал первым после перехода в челябинскую команду. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Составы команд:

«Салават Юлаев»:

Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Сошников;
Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Амиров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.

«Трактор»:

Галимов (Сухачёв);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Коньков — Косов;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;
Бородкин, Степанов, Комаров — Малыхин — Щербак.

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