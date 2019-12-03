«Салават» — «Трактор»: в составе гостей дебютировал Станислав Галимов

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» команда гостей провела замену вратаря. Получившего повреждение Владислава Сухачёва заменил Станислав Галимов, для которого выход на лёд стал первым после перехода в челябинскую команду. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Составы команд:
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Сошников;
Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Амиров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.
«Трактор»:
Галимов (Сухачёв);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Коньков — Косов;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;
Бородкин, Степанов, Комаров — Малыхин — Щербак.
- 3 декабря 2019
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:35
-
17:00
-
16:45
-
16:38
-
16:31
-
16:14
-
15:32
-
15:16
-
15:03
-
14:52
-
14:30
-
14:10
-
13:57
-
13:31
-
13:21
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:32
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:41