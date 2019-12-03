«Салават» — «Трактор»: в составе гостей дебютировал Станислав Галимов

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» команда гостей провела замену вратаря. Получившего повреждение Владислава Сухачёва заменил Станислав Галимов, для которого выход на лёд стал первым после перехода в челябинскую команду. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Составы команд:



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Сошников;

Арзамасцев — Сергеев, Гиматов — Бурмистров — Амиров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Алалыкин, Кузьмин — Картаев — Солодухин.



«Трактор»:



Галимов (Сухачёв);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Коньков — Косов;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;

Бородкин, Степанов, Комаров — Малыхин — Щербак.