Бекстрём: Овечкин хотел стать моим агентом, но я отказался
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал, что отказался от услуг агента и сам ведёт переговоры по новому контракту с клубом.
«Я уже давно играю в «Вашингтоне» и уже всё видел. Посмотрим, как будут продвигаться дела по новому контракту. Я подумал, что хочу заниматься этим сам. Считаю, что у меня достаточно хорошие отношения с клубом, чтобы мы могли открыто всё обсудить. Как идёт работа без агента? Срок моего контракта истекает в следующем году, так что пока справляюсь не очень.
Мы общаемся, посмотрим, что решит клуб. Моим агентом предлагал стать Овечкин, но я сказал: «Нет, но спасибо за предложение»», — приводит слова Бекстрёма Washington Post.
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Овечкин и Бекстрём сделали «птичку» во время интервью с Кузнецовым
- 3 декабря 2019
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