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Эйвери — об отстранённом после его слов тренере: у него было право пнуть меня

Эйвери — об отстранённом после его слов тренере: у него было право пнуть меня
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом игрок Шон Эйвери прокомментировал события, вызванные его высказываниями. Напомним, Эйвери рассказал, что 13 лет назад, во время работы в «Лос-Анджелес Кингз», тренер Марк Кроуфорд допустил физическое воздействие в отношении него. Сразу после слов Эйвери «Чикаго», где сейчас работает Кроуфорд, отстранил тренера и начал расследование.

«Хотелось бы всё разъяснить. Я получаю кучу ужасных твитов. У Кроуфорда было полное право пнуть меня. Он должен был делать это ещё сильнее, я этого заслуживал. Мне нравился Кроуфорд, он мой второй любимый тренер в НХЛ. Это факт.

Кроуфорд был требовательным тренером, который на самом деле бьётся за своих игроков, и он дал мистеру Эйвери возможность стать лучше как игроку и как партнёру для своих одноклубников, несмотря на то что тот был неуправляемым засранцем», — сказал Эйвери.

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Теперь отстранили от работы тренера «Чикаго» Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока во время матча.
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