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Цулыгин: неоднозначная игра «Салавата», у соперника было много контратак

Цулыгин: неоднозначная игра «Салавата», у соперника было много контратак
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (5:2). Уфимцы прервали серию из четырёх проигранных матчей.

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«С нашей стороны игра получилась неоднозначная — много забили и использовали большинство, это тоже большой плюс, но у соперника было много контратак, особенно во втором периоде. Здорово, что вратарь в эти моменты выручил, не дав «Трактору» сравнять счёт. В третьем — молодцы, перестроились, сыграли по результату. Было нелегко, но ребята собрались и выдали достаточно хороший и интересный хоккей», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».

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Вместе с Жарковым они организовали три гола в ворота «Трактора». Уфимцы прервали серию поражений.
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