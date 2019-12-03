Цулыгин: неоднозначная игра «Салавата», у соперника было много контратак

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с челябинским «Трактором» (5:2). Уфимцы прервали серию из четырёх проигранных матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«С нашей стороны игра получилась неоднозначная — много забили и использовали большинство, это тоже большой плюс, но у соперника было много контратак, особенно во втором периоде. Здорово, что вратарь в эти моменты выручил, не дав «Трактору» сравнять счёт. В третьем — молодцы, перестроились, сыграли по результату. Было нелегко, но ребята собрались и выдали достаточно хороший и интересный хоккей», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Салават» сыграл за тренера! Кугрышев раздавал, а Кадейкин должен быть в сборной Вместе с Жарковым они организовали три гола в ворота «Трактора». Уфимцы прервали серию поражений.