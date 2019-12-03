Юрзинов-мл.: с таким количеством ненужных удалений сложно выиграть

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:5).
«Серьёзно готовились к игре. С таким количеством ненужных удалений сложно выиграть, плюс в двух моментах неправильно действовали в меньшинстве. При всём при этом, при счёте 2:3, у нас было несколько хороших моментов, в которых мы могли зацепиться за игру. Но сегодня соперника выиграл, а мы продолжаем работать дальше и будем готовиться к следующему матчу», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».
Счёт был открыт на восьмой минуте — заброшенной шайбой отметился форвард «Трактора» Томаш Гика. До конца первого периода «Салават» отыгрался и вышел вперёд благодаря голам нападающего Дмитрия Кугрышева и защитника Захара Арзамасцева. Второй период команда хозяев вновь провела успешнее: у «Салавата» забили Линус Умарк и Филип Ларсен, у гостей голом отметился защитник Ник Бэйлен. На 48-й минуте уфимцы установили окончательный счёт, шайбу забросил Владимир Жарков.
- 3 декабря 2019
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