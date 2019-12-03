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Кугрышев: впервые в сезоне играли таким сочетанием в большинстве

Кугрышев: впервые в сезоне играли таким сочетанием в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (5:2).

«Считаю, мы много удалялись и опять слабо начали игру. Потом, слава Богу, вкатились, отыгрались и выиграли. Нам нельзя слабо начинать первые периоды. У нас в последних играх именно начало и концовка были нашей проблемой. Сегодня удалось справиться с концовкой, а вот начало опять провалили.

Удачно сыграли в большинстве? Мы сегодня впервые в сезоне играли в большинстве таким сочетанием. Может быть, где-то повезло, может, где-то прочувствовали друг друга. Тяжело говорить что-то, потому что повторюсь: играли в первый раз вместе.

Второй матч за два дня? Слушайте, если говорить за себя, то мне сегодня как-то было даже легче физически, чем вчера. Думаю, проблем не было, никто не жаловался. Наверное, все себя нормально чувствовали», — цитирует Кугрышева официальный сайт «Салавата».

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Вместе с Жарковым они организовали три гола в ворота «Трактора». Уфимцы прервали серию поражений.
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