Кугрышев: впервые в сезоне играли таким сочетанием в большинстве

Форвард «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (5:2).



«Считаю, мы много удалялись и опять слабо начали игру. Потом, слава Богу, вкатились, отыгрались и выиграли. Нам нельзя слабо начинать первые периоды. У нас в последних играх именно начало и концовка были нашей проблемой. Сегодня удалось справиться с концовкой, а вот начало опять провалили.



Удачно сыграли в большинстве? Мы сегодня впервые в сезоне играли в большинстве таким сочетанием. Может быть, где-то повезло, может, где-то прочувствовали друг друга. Тяжело говорить что-то, потому что повторюсь: играли в первый раз вместе.



Второй матч за два дня? Слушайте, если говорить за себя, то мне сегодня как-то было даже легче физически, чем вчера. Думаю, проблем не было, никто не жаловался. Наверное, все себя нормально чувствовали», — цитирует Кугрышева официальный сайт «Салавата».



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