Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам

«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над «Металлургом», встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 37-й минуте, точным броском отметился защитник Григорий Дронов. На 47-й минуте «Локомотив» восстановил равновесие на табло, гол забил нападающий Денис Алексеев. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Деннис Расмуссен и Роман Савченко. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов результативнее оказались хозяева, победный бросок сделал Стефан Да Коста.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Дронов (Мозякин, Нестрашил) – 36:36' (5x5)   1:1 Алексеев (Осипов) – 46:34' (5x5)   1:2 Расмуссен (Потехин) – 49:00' (5x5)   2:2 Савченко (Да Коста, Полунин) – 53:00' (5x5)   3:2 Да Коста – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019