«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над «Металлургом», встреча завершилась со счётом 3:2 Б.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 37-й минуте, точным броском отметился защитник Григорий Дронов. На 47-й минуте «Локомотив» восстановил равновесие на табло, гол забил нападающий Денис Алексеев. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Деннис Расмуссен и Роман Савченко. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов результативнее оказались хозяева, победный бросок сделал Стефан Да Коста.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 декабря 2019
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