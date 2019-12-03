«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке одержал победу над «Металлургом», встреча завершилась со счётом 3:2 Б.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 37-й минуте, точным броском отметился защитник Григорий Дронов. На 47-й минуте «Локомотив» восстановил равновесие на табло, гол забил нападающий Денис Алексеев. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Деннис Расмуссен и Роман Савченко. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов результативнее оказались хозяева, победный бросок сделал Стефан Да Коста.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.