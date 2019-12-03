«Сочи» обыграло минское «Динамо», Стрёмвалль оформил дубль

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» на домашней площадке одержал победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:1. «Леопарды» выиграли второй матч из трёх последних, «зубры» потерпели четвёртое поражение кряду.



Подопечные Александра Андриевского открыли счёт уже на первой минуте, голом отметился форвард Дмитрий Лугин. Вскоре защитник Юрий Александров увеличил преимущество «Сочи» до двух шайб. Во втором периоде черноморская команда забила ещё дважды, дубль оформил нападающий Мальте Стрёмвалль. На 37-й минуте «Динамо» сумело размочить счёт усилиями Дмитрия Знахаренко. Гол стал заключительным в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.