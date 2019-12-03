«Торпедо» проиграло «Автомобилисту» в овертайме

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.



Подопечные Дэвида Немировски открыли счёт на 18-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Михаил Варнаков. «Автомобилист» восстановил равновесие на табло на старте второго периода, гол в актив записал форвард Найджел Доус. На 38-й «Торпедо» забило свой второй гол усилиями нападающего Станислава Бочарова. На 53-й минуте Дэн Секстон сделал счёт 2:2. Встреча перешла в овертайм, где победу «Автомобилисту» принёс форвард Питер Холланд.