«Торпедо» проиграло «Автомобилисту» в овертайме
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.
Подопечные Дэвида Немировски открыли счёт на 18-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Михаил Варнаков. «Автомобилист» восстановил равновесие на табло на старте второго периода, гол в актив записал форвард Найджел Доус. На 38-й «Торпедо» забило свой второй гол усилиями нападающего Станислава Бочарова. На 53-й минуте Дэн Секстон сделал счёт 2:2. Встреча перешла в овертайм, где победу «Автомобилисту» принёс форвард Питер Холланд.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варнаков (Аляев, Шенфельд) – 17:28' (4x4) 1:1 Доус (Василевский, Мэйсек) – 20:43' (5x4) 2:1 Бочаров (Ратти, Шрёдер) – 37:52' (5x4) 2:2 Секстон (Батыршин, Доус) – 52:18' (5x5) 2:3 Холланд – 62:25' (3x3)
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