Из-за обилия травм с «Питтсбургом» тренировался 50-летний Марк Рекки

Полноценное участие в тренировке «Питтсбург Пингвинз» принял 50-летний Марк Рекки, работающий в тренерском штабе клуба. Известный в прошлом хоккеист, завершивший карьеру в 2011 году, работал в первом звене вместе с Евгением Малкиным и Джейком Гюнцелем.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Пойти на такой шаг пришлось из-за обилия травм в американской команде, на тренировке не удавалось собрать полноценные звенья. В списке травмированных находятся защитники Джастин Шульц и Брайан Дюмулин, нападающие Сидни Кросби, Ник Бьюгстад, Брайан Раст, Патрик Хёрнквист, Зак Остон-Риз.