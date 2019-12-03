Из-за обилия травм с «Питтсбургом» тренировался 50-летний Марк Рекки
Полноценное участие в тренировке «Питтсбург Пингвинз» принял 50-летний Марк Рекки, работающий в тренерском штабе клуба. Известный в прошлом хоккеист, завершивший карьеру в 2011 году, работал в первом звене вместе с Евгением Малкиным и Джейком Гюнцелем.
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Пойти на такой шаг пришлось из-за обилия травм в американской команде, на тренировке не удавалось собрать полноценные звенья. В списке травмированных находятся защитники Джастин Шульц и Брайан Дюмулин, нападающие Сидни Кросби, Ник Бьюгстад, Брайан Раст, Патрик Хёрнквист, Зак Остон-Риз.
- 3 декабря 2019
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