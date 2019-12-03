Лугин: повязка ассистента капитана ответственности не добавляет

Нападающий «Сочи» Дмитрий Лугин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:1).
«Мы были недовольны своей игрой, поэтому сегодня было задание — быть предельно сконцентрированными, не пропустить, провести пару хороших силовых приёмов, завести себя и команду. Нам повезло, мы забили два быстрых гола сразу. Это дало преимущество на всю игру. Старались играть по счёту, но во втором периоде немного сбавили, а соперник сильно добавил. Опять же, были контратаки, потом Мальте Стрёмвалль хороший гол забил.
В трансляции показали Точицкого после моей шайбы? Нужно посмотреть повтор. Я играл, по-моему, по щитку там. Честно, сам не могу сказать, кто там забил. Может быть, это и был гол Никиты. Главное, что гол.
Все мои четыре шайбы в сезоне были первыми в матчах? Это случайно получается. Хочу забивать и дальше. Видимо, надо больше работать, искать другие варианты. Пока дальше не получается. Надеюсь, когда-нибудь забью.
Повязка ассистента особой ответственности не добавляет — что она есть, что её нет. Есть ребята, у которых нет этой буквы, но они много говорят в раздевалке, поддерживают, подсказывают. Это никак не влияет.
Физическое состояние, несмотря на плотный график, хорошее. Не могу сказать, что мы устали. Честно говоря, мы не думаем о состоянии. Такой короткий отдых, что если о состоянии ещё думать, то будет в разы тяжелее. Мы восстанавливаемся. У нас есть тренер по физподготовке, который проводит восстановительные тренировки, чтобы мы были в хорошей форме на игре», — передаёт слова Лугина корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 3 декабря 2019
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