Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пелино: «Металлург» хорошо оборонялся и заслуженно выстоял в концовке

Пелино: «Металлург» хорошо оборонялся и заслуженно выстоял в концовке
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).

«Думаю, обе команды показали интересный хоккей. Сейчас легко говорить, что мы могли забить и раньше. «Магнитка» хорошо оборонялась и заслуженно выстояла под конец матча.

Хочу поздравить вратарей, они сыграли здорово, тащили всю игру и проявили себя на буллитах.

Что касается подбора игроков для буллитной серии: главное, что я выбрал правильного игрока в конце. Вообще, когда смотришь матч, то замечаешь, у кого как идёт игра. Исходя из наблюдений понимаешь, кто будет исполнять послематчевые броски», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов

«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019