Пелино: «Металлург» хорошо оборонялся и заслуженно выстоял в концовке
Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).
«Думаю, обе команды показали интересный хоккей. Сейчас легко говорить, что мы могли забить и раньше. «Магнитка» хорошо оборонялась и заслуженно выстояла под конец матча.
Хочу поздравить вратарей, они сыграли здорово, тащили всю игру и проявили себя на буллитах.
Что касается подбора игроков для буллитной серии: главное, что я выбрал правильного игрока в конце. Вообще, когда смотришь матч, то замечаешь, у кого как идёт игра. Исходя из наблюдений понимаешь, кто будет исполнять послематчевые броски», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов
«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам
- 3 декабря 2019
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