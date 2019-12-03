Немировски: готовимся к тяжёлому матчу с «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).



«Считаю, что игра была равная. В какие-то моменты нужно было реализовать большинство, но вратарь соперника забрал у нас эти шансы. У нас были хорошие шансы в третьем периоде, и мы их не реализовали. В овертайме шайба в цель у нас также не зашла, а нападающий соперника забил красивый гол. Взяли сегодня очко. Готовимся к тяжёлому следующему матчу с «Ак Барсом»», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.



Подопечные Дэвида Немировски открыли счёт на 18-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Михаил Варнаков. «Автомобилист» восстановил равновесие на табло на старте второго периода, гол в свой актив записал форвард Найджел Доус. На 38-й минуте «Торпедо» забило свой второй гол усилиями нападающего Станислава Бочарова. На 53-й минуте Дэн Секстон сделал счёт 2:2, и встреча перешла в овертайм, где победу «Автомобилисту» принёс форвард Питер Холланд.

«Торпедо» проиграло «Автомобилисту» в овертайме